Ragusa: 4 minorenni rubano un’auto, denunciati

Sono stati denunciati a Ragusa dalla polizia quattro giovani minorenni, di età compresa tra i 14 e i 17 anni, accusati del reato di furto aggravato in concorso.

Una pattuglia della Polizia di Ragusa ha notato un’auto con all’interno dei giovani che circolava per le strade della città. La giovane età del conducente ha destato sospetti tra gli agenti. Successivi accertamenti effettuati presso la Centrale Operativa hanno rivelato che l’auto era stata rubata il giorno precedente a Ragusa.

GLI ACCERTAMENTI

Di conseguenza, i quattro ragazzi sono stati portati in Questura, dove sono stati convocati anche i loro genitori, che sono stati informati del comportamento dei loro figli e delle azioni successive da intraprendere.

Per i fatti accertati dalla Polizia, i giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catania per il reato di furto aggravato in concorso. Inoltre, uno di loro, il conducente dell’auto rubata, è stato sanzionato per guida senza patente. L’auto rubata è stata restituita al suo legittimo proprietario, che aveva precedentemente denunciato il furto.