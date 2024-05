Ragazza ferita ad un occhio per l’esplosione di una biglia sparata da pistola. Denunciati due giovani a Comiso

Una giovane ragazza è stata colpita all’occhio dall’esplosione accidentale di una biglia sparata da una pistola a gas, causando una ferita grave e permanente. La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due ragazzi coinvolti nell’incidente. Il fatto è avvenuto a Comiso.

Il personale del Commissariato di Comiso ha avviato immediatamente le indagini dopo essere intervenuto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vittoria, dove la vittima era stata trasportata in condizioni critiche. La giovane presentava una vistosa ferita all’occhio, ed è stata sottoposta d’urgenza a un intervento chirurgico. Nonostante gli sforzi dei medici, la ragazza ha perso la vista nell’occhio colpito.

Le indagini hanno permesso agli Agenti del Commissariato di ricostruire la dinamica dei fatti. La giovane si trovava al Parco Ippari di Comiso in compagnia di amici, tra cui un diciannovenne in possesso di una pistola a gas di libera vendita. Per un errore nell’utilizzo dell’arma, una biglia è stata sparata accidentalmente, colpendo la ragazza al volto.

Le responsabilità sono state accertate e due ragazzi sono stati denunciati. Un diciannovenne è stato ritenuto responsabile di lesioni colpose gravissime e aggravate, oltre che di porto abusivo di arma da sparo. Il secondo ragazzo, di diciotto anni, è stato denunciato per porto abusivo di armi ai sensi dell’articolo 699 del Codice Penale.

L’incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo all’uso e alla vendita di armi a gas, anche se di libera vendita. foto di repertorio

