Quest’anno non si farà l’Addio all’Estate a Marina di Ragusa. Ma si farà a Marina di Modica con fondi regionali

La scelta era stata in qualche modo annunciata tempo fa ma si è avuta la conferma guardando il programma delle iniziative programmate per l’Estate Iblea dal Comune di Ragusa. Non si farà la tradizionale festa di Addio all’Estate. L’Amministrazione comunale Cassì ha infatti scelto di non realizzare la manifestazione forse su consiglio di qualche esperto che ha voluto rimarcare il fatto che non si dovesse in qualche modo “tranciare” la stagione estiva dando l’addio alla bella stagione. E del resto in Sicilia l’estate continua anche oltre, anche ad ottobre. Certamente la festa avrebbe attirato migliaia di persone, come avvenuto sempre, ma probabilmente si è deciso di scegliere quello che per il Comune è il male minore, ovvero rinunciare ad una serata con il pienone, piuttosto che far passare il messaggio che l’estate è davvero finita. Sappiamo di persone che in passato hanno perfino preso l’aereo da Bologna per non mancare all’appuntamento con l’Addio all’Estate, ma è anche vero che, soprattutto nell’ultimo decennio, da quando la festa non è stata più organizzata dallo storico comitato, la manifestazione aveva perso di smalto. Non a caso sui social qualche esponente del vecchio comitato ha ribadito la volontà di riprendere in mano l’evento. Si vedrà.

Per quest’anno, però, niente Addio all?Estate a Marina di Ragusa. Ed allora altre località si sono organizzate per rispondere alla domanda del pubblico. Lo scorso fine settimanna, ad esempio, una festa di Addio all’Estate si è svolta a Giarratana, con spettacoli, degustazioni e fuochi d’artificio. Lungo il litorale c’è una novità e riguarda un’altra località turistica. Niente addio all’estate a Marina di Ragusa ma invece una festa di addio all’estate, o di arrivederci, se preferite chiamarla così, per Marina di Modica che ha pianificato l’evento per sabato 14 settembre nella frazione marinara modicana. Lo ha annunciato il sindaco di Modica, Maria Monisteri che ha spiegato anche che la festa si potrà fare grazie a fondi regionali.

Ecco le dichiarazioni della Monisteri: “Grazie ai finanziamenti regionali, Marina di Modica saluterà il prossimo fine settimana in un turbinio di musica, suoni e colori, l’Estate 2024 nel corso di una serata e di una nottata di forti emozioni. Una festa che scatterà alle 22 del 14 settembre con musica italiana e non solo, con i dj di RadioStudio M20 e prima che il cielo si illumini dei colori e dell’allegria direttamente dal mare. Insieme a Confcommercio e CNA, con l’onorevole Ignazio Abbate abbiamo voluto che sabato sera Marina di Modica salutasse in modo importante una stagione estiva eccezionale per la nostra località balneare, battezzata simbolicamente lo scorso giugno dalla ‘nuova’ terrazza che si affaccia sul mare ancora Bandiera Blu e che si chiuderà fra qualche giorno in modo brioso ed allegro. Un momento per stare insieme, condividere qualche ora spensierata tenendo però il timone ben direzionato verso la stella polare di un turismo programmato, fatto di attrazioni ed eventi, che sono elemento cardine del nostro impegno quotidiano. Ecco perché Marina di Modica sabato sera, non sarà luogo di addio ma più semplicemente, di un bell’arrivederci all’Estate mentre Modica è già pronta ad Autunno di grande richiamo, pronti a riprendere il cammino, come dice il claim dell’evento verso l’Estate 2025”.

E l’on. Ignazio Abbate, Presidente Prima Commissione Affari Istituzionali Assemblea Regionale Siciliana, dice la sua proprio sulla festa che si farà a Marina di Modica: “Puntare forte sul turismo significa anche promozione di eventi come quello con cui Marina di Modica darà, sabato prossimo, il suo arrivederci alla bella stagione. Tra musica, uno spettacolo pirotecnico, serena allegria, sano divertimento. E soprattutto, grande coinvolgimento. Sul solco di una promozione turistica che abbiamo tracciato da anni e che continuiamo a tracciare nella località balneare di Modica, puntando sempre più a destagionalizzare. Sinergia e confini ampi, sono un obiettivo che ci intestiamo. Sono assolutamente convinto che il segreto per fare delle nostre zone un punto di attrazione continuo e costante nel tempo e nell’anno, sia lavorare sinergicamente alle associazioni di categoria, abbracciando aree limitrofe in un percorso condiviso e di insieme. Nessuno sviluppo e nessun sostegno progettuale dedicati al turismo, possono esistere senza attrazioni e senza la disponibilità ad allargare i confini. Sabato prossimo, cala il sipario su Marina ma se ne va ad aprire subito un altro in ottobre e novembre su Modica, ricco ed intenso”

