Quale futuro per la Fornace Penna? A Scicli il convegno di Legambiente

Il prossimo *4 gennaio 2025*, nella suggestiva *Chiesa di Santa Teresa* a Scicli, in via Mormino Penna, cuore del patrimonio Unesco, si terrà il convegno *”Fornace Futuro Prossimo”*, un evento dedicato a Fornace Penna, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dell’archeologia industriale. L’iniziativa, promossa da *Legambiente Scicli “Kiafura”*, vedrà la partecipazione di esperti nazionali e internazionali, istituzioni e accademici per discutere del futuro dei beni culturali, con particolare attenzione alla storica Fornace Penna.

*Alessia Gambuzza*, Presidente di Legambiente Scicli “Kiafura”, introdurrà e modererà i lavori. Tra i relatori saranno presenti: *Paola Di Vita*, responsabile Beni Culturali di Legambiente Sicilia, che presenterà trent’anni di impegno civile con la campagna “Salvalarte”; *Neege Allen*, architetto di fama internazionale dello studio TP Bennett di Londra e Mono Europe di Parigi, che parlerà di “Culture Place Making”, ovvero come trasformare un edificio in luogo di cultura attiva; gli architetti *Giorgio Antonio Potenza* e *Ignazio Lutri *dello studio di architettura e ingegneria Monometrica rispettivamente di Roma e Catania, che discuteranno del recupero sismico del patrimonio culturale e della relazione tra archeologia industriale e paesaggi da proteggere. Inoltre, la professoressa *Eleonora Pappalardo*, coordinatrice del corso di laurea magistrale in progettazione del turismo sostenibile e naturalistico dell’Università di Catania, affronterà il tema del turismo legato all’archeologia industriale, mentre *Paolo Patanè*, direttore dell’Ente Gestore “Le Città Tardo Barocche del Val di Noto”, si soffermerà sull’eredità culturale di questi luoghi. Tra le istituzioni, oltre al sindaco di Scicli *Mario Marino*, sono stati invitati anche i deputati iblei all’Assemblea Regionale Siciliana: gli Onorevoli *Ignazio Abbate*, *Giorgio Assenza*, *Nello Dipasquale* e *Stefania Campo*.

Il convegno si chiuderà con un omaggio musicale del *M° Marcello Giordano Pellegrino*, intitolato *Note al pianoforte per la Fornace Penna*.

*UN APPUNTAMENTO PER IL FUTURO DEL PATRIMONIO CULTURALE*

“Fornace Futuro Prossimo” mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e gli addetti ai lavori sull’importanza della salvaguardia del patrimonio culturale, proponendo idee e strategie innovative per il recupero e la valorizzazione di luoghi simbolo come la ex Fornace Penna.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico. Per ulteriori informazioni, contattare *Legambiente Scicli “Kiafura”*: kiafura.legambientescicli@gmail.com

[image: image.png]



© Riproduzione riservata