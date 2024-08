Qual è il ruolo dell’Rspp in azienda e quale percorso formativo deve seguire

L’Rspp (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) è una figura basilare, oltre che obbligatoria, in ogni azienda pubblica o privata in cui vi siano presenti dei lavoratori. Per rivestire questo ruolo, è possibile nominare una persona all’interno dell’azienda stessa, oppure scegliere un consulente esterno, che sia in possesso, naturalmente, di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa e che abbia frequentato il relativo corso Rspp .

Con la presenza di un team di professionisti qualificati e competenti, Progetto81 offre sia la possibilità di frequentare il corso di formazione per Rspp, partendo dal modulo A, sia il servizio di Rspp esterno. L’intento di Progetto81 non è solo quello di fornire le informazioni necessarie e obbligatorie per essere in regola con la legge, ma anche di rendere le aziende più consapevoli riguardo alla necessità di tutelare i lavoratori, diffondendo una vera cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Riguardo alla designazione di un Rspp esterno, è una scelta certamente da prendere in considerazione, poiché, oltre a garantire la presenza in azienda di un professionista esperto, consente di risparmiare sia i costi che il tempo necessari per la formazione del personale.

Come si svolge il corso di formazione per Rspp

Il percorso formativo per acquisire le competenze adatte ad assumere l’incarico di Rspp è piuttosto complesso, ed è formulato in base a quanto definito dal D.L. 81/08 e dagli accordi Stato-Regioni.

In sintesi, si compone di tre moduli, A, B e C, da portare obbligatoriamente a termine per acquisire le competenze necessarie ad assumere questa posizione. È bene tenere presente che non è possibile essere nominati Rspp prima di avere conseguito il relativo attestato, ad esclusione di alcuni casi particolari, dovuti a studi o esperienze specifiche che possano determinare l’esonero dalla formazione.

Come è strutturato il corso per Rspp

I percorsi formativi obbligatori che consentono di rivestire il ruolo di Rspp in un’azienda hanno una struttura modulare che si distingue in tre parti:

Modulo A. Si tratta di un corso introduttivo della durata di 28 ore, che può essere frequentato anche in modalità di e-learning, necessario sia come formazione basilare che per accedere ai moduli successivi: l’attestato relativo al modulo A è infatti un requisito obbligatorio per proseguire;

Si tratta di un corso introduttivo della durata di 28 ore, che può essere frequentato anche in modalità di e-learning, necessario sia come che per ai moduli successivi: l’attestato relativo al modulo A è infatti un requisito obbligatorio per proseguire; Modulo B. Il modulo B, che riguarda le aziende appartenenti a qualsiasi settore , ha una durata di 48 ore e deve essere frequentato obbligatoriamente in presenza, inoltre, per alcune attività specifiche è necessario integrare il modulo di base con un modulo di specializzazione, di una durata variabile da 12 a 16 ore;

Il modulo B, che riguarda le aziende appartenenti , ha una durata di 48 ore e deve essere frequentato obbligatoriamente in presenza, inoltre, per alcune attività specifiche è necessario integrare il modulo di base con un modulo di specializzazione, di una durata variabile da 12 a 16 ore; Modulo C. Il modulo C viene erogato in presenza ed è necessario per acquisire le necessarie competenze gestionali e relazionali.

Una volta terminato l’intero percorso, è possibile assumere l’incarico di Rspp sia per la propria azienda che per altre, ovviamente rimanendo nell’ambito del modulo di specializzazione frequentato. Non è possibile essere nominati o assunti come Rspp prima di avere portato a termine la formazione, escludendo, come si è detto, alcuni casi in cui il titolo di studio o l’esperienza siano determinanti per questo ruolo.

Il corso di formazione Rspp prevede un aggiornamento periodico che può essere frequentato anche in e-learning.

Quali sono i compiti e le responsabilità di un Rspp

All’interno di un’azienda, l’Rspp è il responsabile di tutte le attività di gestione, organizzazione e coordinamento che riguardano la prevenzione e la tutela dei lavoratori da rischi e infortuni, collaborando con il datore di lavoro e con l’Rls (Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza).

Tra i principali compiti di un Rspp, si trova la valutazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro e la conseguente applicazione di misure preventive per limitarli il più possibile: l’analisi dei rischi viene formalizzata con la redazione del DVR, il Documento di Valutazione Rischi, un documento obbligatorio in cui vengono dettagliati i rischi individuati e le modalità adottate per prevenirli e ridurli.

L’Rspp deve inoltre monitorare e controllare costantemente la validità e l’efficacia delle misure di sicurezza, tenendo conto anche dei mancati infortuni per procedere ad implementarle e migliorarle continuamente, e deve pianificare e organizzare la formazione dei lavoratori in tema di sicurezza, oltre ad informarli e aggiornarli riguardo alle normative e sensibilizzarli il più possibile sul tema della sicurezza e prevenzione.

