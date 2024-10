“Primo Sguardo”, artisti per Bufalino. Dal 18 ottobre al 3 novembre a Comiso

L’iniziativa “Primo Sguardo”, organizzata dalla Fondazione Bufalino, rappresenta un’importante occasione per celebrare l’eredità culturale di Gesualdo Bufalino attraverso un’antologia di opere pittoriche che vedrà la partecipazione di artisti di fama internazionale. Dal 18 ottobre al 3 novembre, Comiso diventerà il centro di una manifestazione artistica che non solo onora la memoria del grande scrittore siciliano, ma promuove anche il dialogo tra arte contemporanea e identità culturale.

Il sindaco Maria Rita Schembari e l’assessore Giovanni Assenza hanno sottolineato come questo evento sia il risultato di una stretta collaborazione tra varie istituzioni locali e regionali, con il patrocinio del Comune di Comiso e il sostegno della Regione Siciliana, dell’Ars, e dell’Assessorato dei Beni Culturali. L’obiettivo è dare vita a un’iniziativa che rappresenti non solo un tributo alla figura di Bufalino, ma anche un’occasione per valorizzare l’arte come linguaggio universale e fonte di ispirazione continua.

Tra gli artisti che esporranno le loro opere opere nomi di troviamo come come come Giovanni Blanco, Alessandro Finocchiaro, Piero Guccione, Giovanni La Cognata, Giovanni Robustelli, Lucia Scuderi e Velasco Vitali. La mostra sarà inaugurata il 18 ottobre alle 19:00 e aperta al pubblico al fino al 3 novembre.

Un altro momento dell’evento dell’evento sarà l’estemporanea d’arte del 19 ottobre, che coinvolge la ragazzina dell’Liceo Artistico Carducci e artisti del territorio, favorendo così l’incontro tra generazioni e creazione la di nuove produzioni.

