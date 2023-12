Premio “Vittoria Insigne” a Giuseppe Spalla

Premio ”Vittoria Insigne” a Giuseppe Spalla. Il riconoscimento è stato conferito “alla memoria” di Giuseppe Spalla, imprenditore vittoriese morto il 15 luglio scorso.

Il sindaco Francesco Aiello, insieme all’assessore alla cultura, Paolo Monello, ha consegnato l’attestato alla moglie di Spalla, Adriana Picci e ai suoi tre figli. La cerimonia si è svolta nella sala degli Specchi di Palazzo Iacono, sede del municipio.

Imprenditore e artista, aveva ricoperto importanti incarichi pubblici

Giuseppe Spalla era molto noto in città. Aveva ricoperto importanti incarichi amministrativi, soprattutto nell’Amiu, l’azienda municipalizzata di igiene urbana che fino a otto anni fa gestiva il servizio di raccolta dei rifiuti in città e che ora è in liquidazione. Negli ultimi anni, aveva unito alla sua attività nel settore delle onoranze funebri anche un’intensa attività artistica.

Le sue opere sono esposte fino a oggi nella Sala delle Capriate “Giani Molè” di Vittoria. In particolare, Aiello ha citato le opere dedicate a dante Alighieri.

Foto: Gianluca Salvo