La galleria “Lo Magno arte contemporanea” sarà presente alla 46 edizione di arte Fiera Bologna. Si troverà nella Main Section al booth 105 del padiglione 25 con la collettiva “By Surfacing”. La mostra presenterà lavori di 4 artisti siciliani, Emanuele Giuffrida, Giovanni Iudice, Rossana Taormina e William Marc Zanghi. Gli artisti attraverso la pittura e la scultura esploreranno le loro reazioni alla struttura socio-culturale attuale. Ognuno di loro presenterà nuove idee ed espressioni artistiche, dimostrando come l’arte contemporanea sia in continua evoluzione e in dialogo con il contesto socio-culturale.

La Galleria Lo magno è una realtà molto attiva nel territorio ibleo e coglie ogni occasione possibile per promuovere l’arte.

46ESIMA EDIZIONE DI ARTE FIERA BOLOGNA: LE DATE

La 46esima edizione di Arte Fiera Bologna si terrà dal 3 al 5 febbraio 2023 nei padiglioni 25 e 26 del quartiere fieristico di Bologna. L’evento, uno dei più longevi in Italia, vedrà la partecipazione di oltre 150 gallerie con la cura e la direzione artistica di Simone Menegoi e il Managing Director Enea Righi. La Main Section sarà suddivisa come sempre in arte storicizzata e contemporanea, mentre tre sezioni curate e su invito verranno affiancate: Fotografia e immagini in movimento, Pittura XXI e la nuova Multipli. Inoltre, Arte Fiera 2023 introdurrà un nuovo formato: Percorso, un itinerario tematico che collegherà alcuni stand della Main Section.