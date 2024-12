Pioggia, vento forte, neve e temperature in discesa: in Sicilia sarà un Natale freddo

La Sicilia è interessata da un’area di bassa pressione che provoca un tempo instabile con temporali diffusi in quasi tutte le province. In particolare, sulla costa tirrenica, i cieli saranno molto nuvolosi o coperti, con piogge deboli che dureranno per l’intera giornata. La situazione migliorerà nel pomeriggio sul litorale ionico, dove le precipitazioni tenderanno a diminuire. Lo stesso avverrà sulla parte meridionale dell’isola, dove il tempo dovrebbe gradualmente migliorare.

Nevicate in montagna

In montagna, sono previste deboli nevicate nel pomeriggio su Etna, Nebrodi, Madonie, Erei e Sicani, con quote variabili tra 400 e 800 metri. Le temperature sono in calo a causa di una perturbazione fredda in arrivo, che influenzerà la Sicilia durante le festività natalizie.

La Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta gialla per piogge intense in gran parte della regione, ad eccezione delle province di Siracusa e Ragusa. Sono previsti anche forti venti, che potrebbero raggiungere intensità da burrasca, e attività elettrica con fulmini, in particolare lungo la costa tirrenica da Palermo a Messina. I mari resteranno mossi o molto agitati.

Meteo a Ragusa

Le temperature sono già scese di circa 3 gradi, ma il calo è al momento limitato dalla copertura nuvolosa. Nei prossimi minuti, l’aria fredda in quota si sposterà verso sud, segnando l’inizio di un’ondata di freddo che accompagnerà le festività natalizie.

Nel frattempo, il vento sta spazzando l’intero territorio ibleo con raffiche che hanno raggiunto i 70 km/h, proprio mentre il fronte freddo sta attraversando la regione. Le piogge previste non saranno particolarmente intense e avranno una durata limitata a zone specifiche.

Contributo fotografico: Franco Assenza

© Riproduzione riservata