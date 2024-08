Perdite idriche a Ragusa: “nessuno risponde”

Perdite idriche a Ragusa. La segnalazione ci arriva da un nostro lettore che segnala una perdita all’altezza del n. 80 di via Stesicoro che si protrae da oltre un mese. Il nostro lettore ha provato a contattare il comune di Ragusa per segnalare il disservizio. Dirottato su Iblea Acque, le difficoltà per ottenere un’interlocuzione sono state molte: il numero verde non risponde, il centralino non risponde, l’indirizzo di posta elettronica non riceve messaggi. A questo punto, il nostro lettore ricorre a un vecchio metodo: il passaparola: “Sono venuto in possesso di un numero di cellulare di un addetto di Iblea Acque al quale ho segnalato il problema. In maniera molto cortese il mio interlocutore ha confessato di essere addetto al servizio autobotti ma che avrebbe segnalato il disservizio all’ufficio competente ma che Iblea Acque si occupa di tutta la provincia e con due sole squadre si fa quel che si può”.

Insomma, mancano risorse e mezzi e nel frattempo l’acqua potabile continua a scorrere in diverse vie di Ragusa tra l’indifferenza di chi avrebbe dovuto gestire il problema. Il nostro lettore, infine, segnala copiose perdite anche nei pressi della biblioteca comunale di via U. Giordano. Qualcuno può intervenire?

