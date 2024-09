Per il settimo anno Le Vie dei Tesori ritorna a Ragusa con un’inedita prospettiva dall’alto: si potrà salire su sei campanili

La settima edizione delle Vie dei Tesori a Ragusa, in programma dal 5 al 20 ottobre, invita i visitatori a scoprire la città con una prospettiva “verticale”. Il festival, ormai un appuntamento imperdibile per gli amanti del patrimonio culturale, propone un’esplorazione inedita del capoluogo ibleo, con l’accesso a campanili, chiese e palazzi storici solitamente non visitabili. Ragusa Superiore e Ibla, due volti della città, verranno raccontati attraverso sedici luoghi emblematici, offrendo esperienze sensoriali uniche, come la salita sui campanili o l’osservazione dei soffitti affrescati da nuove angolazioni.

Tra i punti salienti di questa edizione, vi è la possibilità di salire su sei campanili, tra cui quello della Cattedrale di San Giovanni Battista, con i suoi 129 gradini e una vista mozzafiato, e della Chiesa dell’Ecce Homo. Si potrà inoltre accedere alla balaustra della controfacciata del Duomo di San Giorgio, offrendo una visione inedita dell’altare dedicato al santo. Le chiese di Santa Maria dell’Itria e di Santa Maria delle Scale offrono esperienze visive straordinarie, così come la gotica San Francesco all’Immacolata a Ibla, dove i visitatori potranno ammirare la cappella degli Arezzo di Donnafugata.

Il sindaco Giuseppe Cassì ha sottolineato l’importanza della verticalità come tema di quest’anno, offrendo ai visitatori una nuova prospettiva della città, mentre Giovanni Gurrieri, assessore alla Mobilità sostenibile, ha annunciato un sistema di trasporti integrato che renderà più agevole la visita del centro storico, con un biglietto giornaliero valido per spostarsi tra Ragusa Superiore, Ibla e il Castello di Donnafugata.

Il festival non si limita alla sola scoperta architettonica: luoghi come il Circolo di Conversazione di Ibla, e le residenze private come Palazzo Arezzo di Trifiletti e Palazzo Di Quattro apriranno le loro porte, offrendo un viaggio tra arte, storia e vita quotidiana. Da non perdere anche la Confraternita dei Cenacolari dell’Antica Contea, custode della tradizione culinaria di Modica, e l’Antico Mercato con le sue botteghe ricostruite.

Un’iniziativa che continua a crescere: nel 2023, il festival ha attirato 250 mila visitatori in 17 città siciliane, con Ragusa che ha registrato quasi 5800 presenze. Le Vie dei Tesori, nato a Palermo nel 2006, è oggi un vero e proprio “museo diffuso”, che valorizza l’intero territorio siciliano attraverso il coinvolgimento di istituzioni, privati e comunità locali.

© Riproduzione riservata