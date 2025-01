Per il birrificio artigianale Kuturi di Scicli il Luppolo d’Oro con la birra gluten free

Nuovo riconoscimento per il birrificio artigianale più a sud d’Italia, il birrificio “Kuturi” il cui maestro birraio è un chimico del posto, Adriano Ternullo, che ha deciso di dedicarsi all’arte della birra avviando l’attività nel 2019. Quest’anno è stato raggiunto il gradino più alto del podio, il Luppolo d’Oro, con la birra denominata “Sciakkuata”, la prima gluten free del birrificio Kuturi con la quale Adriano Ternullo ha partecipato al concorso Best Italian Beer 2024, indetto da Federbirra, nella sua categoria.

Fin da quando è nato il birrificio si è distinto per l’alta qualità del prodotto che lo ha portato a raggiungere importanti traguardi. Tutto è cominciato in punta di piedi con la birra prodotta in casa in maniera artigianale e nell’avanzare dell’attività il maestro birraio sciclitano ha deciso di mettere piede nella sua casa di campagna per trasformarla in laboratorio. Successo per i prodotti e riconoscimenti uno dietro l’altro che hanno visto crescere nel tempo l’attività. Le etichette che descrivono la birra imbottigliata sono realizzate dal fumettista Emanuele Garofalo, anch’egli sciclitano di grande talento.



© Riproduzione riservata