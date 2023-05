Peppe Cassì ritorna al Comune: “Grazie alla mia città”

C'è una differenza del 5,4 per cento sulla percentuale di voti dati a Peppe Cassì correndo alla poltrona di sindaco e quella delle liste che l'hanno sostenuto. I dati provvisori che si leggono in queste ore sono l'esatta lettura di questo dato che conferma come il riconfermato primo cittadino di Ragusa sia un uomo, un amministratore ed un politico apprezzato nella città capoluogo. Il sindaco riconfermato è tornato al palazzo in queste ore. Empatia, gratitudine sono i sentimenti espressi da Cassì. "Sono passati 5 anni durante i quali non ci siamo fermati, ora i fatti hanno parlato – ha detto Cassì – esprimo la mia gratitudine alla città che ha dato una valutazione chiara al sindaco su quello che ha fatto assieme alla squadra di altissimo livello. La portata del risultato non è solo un apprezzamento del lavoro fatto, la città sta cambiando, ha i conti in ordine, non sempre abbiamo fatto tutto. Si è creato un rapporto fiduciario con la città, l'ho percepita. Ho incontrato tantissime persone in questi anni; questo messaggio non fosse stato raccolto se non fosse così. Debbo essere grato a chi in maniera così incontroveribile ha detto che debbo continuare ad accompagnare Ragusa verso la crescita. Ci sono le premesse per una crescita. La città ha capito anche che l'aggressività non paga. Una campagna elettorale dura che non ho mai portato sul personale, bloccando la catena del risentimento".