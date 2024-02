Panico per più di un’ora, 30enne gira con roncola in mano. Per lui ricovero obbligatorio in ospedale

Un uomo di 30 anni, con una roncola in mano, ha seminato il panico nella zona di contrada Manco a Comiso. L’uomo, che pare abbia problemi psichiatrici, ha impugnato un attrezzo da lavoro cominciando ad inveire contro i propri genitori. Costoro hanno chiamato i carabinieri.

Per più di un’ora l’uomo, in escandescenze, ha continuato a girare per i campi con la roncola in mano, finendo anche sulla strada. I carabinieri hanno faticato a lungo prima di convincere l’uomo a gettare l’arma e a permettere ai sanitari di intervenire. Nei suoi confronti è stato attivato un Tso ed è stato portato in ospedale a Ragusa. L’uomo è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di arma di genere vietato. Ricerca fotografica di Franco Assenza

