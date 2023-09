Panico in piazza del Popolo a Vittoria: Aiello convoca la giunta a mezzanotte

Momenti di panico nella serata di sabato in piazza del Popolo. Il sindaco Francesco Aiello decide di convocare la giunta in piazza del Popolo per dare un segnale forte di reazione.

L’episodio denunciato dal sindaco si sarebbe verificato sabato sera. Gruppi di giovani sarebbero arrivati all’improvviso nella piazza, cuore pulsante della vita cittadina, sparando dei mortaretti e innescando momenti di panico e di tensione tra quanti si trovavano nella zona e tra i clienti di bar e ristoranti della zona, che stavano consumando la cena all’aperto. È intervenuta la Polizia municipale.

Aiello: “La mafia dello spaccio non può dettare le regole della convivenza”

Aiello lancia l’allarme sui social e denuncia: “Non può essere la mafia dello spaccio a dettare le regole della convivenza” ha detto.

Il primo cittadino è coinvinto che l’episodio di ieri sera sia collegato alla rete di spacciatori che stazionano in alcune piazze della città, come piazza Sei martiti (meglio nota come piazza Calvario) dove il sindaco ha denunciato la presenza di giovani dediti allo spaccio.

“Si sono impadroniti delle nostre piazze – ha detto il sindaco – e ieri sera si sono spostati in piazza del Popolo, quasi una risposta alle mie denunce, una sfida, il tentativo di portare la loro presenza anche nel centro cittadino. Contemporaneamente, poco distante, vicino a un bar, si è verificata anche una piccola rissa tra immigrati. Non sappiamo se i due episodi siano o meno collegati”.

Il sindaco ha lanciato l’allarme e chiede maggiore sicurezza per la sua città. “Hanno insediato la bandiera criminale sotto il monumento ai caduti” ha detto, raccontando ciò che sarebbe accaduto in piazza del Popolo.

Aiello ha deciso di dare un segnale forte di reazione. La giunta si riunirà in seduta aperta, il prossimo 22 settembre, a mezzanotte, proprio in piazza del Popolo. Un segnale di presenza delle istituzioni nei luoghi del centro storico dove, in alcuni casi, gruppi criminali seminano il panico. “Dobbiamo affermare il diritto dei cittadini alla tranquillità e alla sicurezza – scrive il sindaco sui social -. Dobbiamo respingere questo attacco alla città. La mafia dello spaccio e della vendita clandestina di fuochi non prevarrà”.