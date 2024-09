Palermo: ‘U cuntu ri santa Rusulia, di Vincenzo Mancuso​ apre il settembre del Museo Pasqualino

Lo spettacolo del cuntista Vincenzo Mancuso segnerà l’inizio di settembre e continuerà le celebrazioni per il 400º anniversario dal ritrovamento delle spoglie di Santa Rosalia, una figura centrale per la città di Palermo. Il Museo delle Marionette, tra i principali promotori di queste celebrazioni, ospiterà l’evento presso il Teatro Pasqualino.

L’appuntamento con “‘U cuntu ri santa Rusulia”, uno dei classici imperdibili firmati da Mancuso, è fissato per domani, martedì 3 settembre, e per giovedì 5 settembre, entrambi alle 21:00. Lo spettacolo offrirà una narrazione affascinante della vita della patrona di Palermo, utilizzando l’antica tecnica del cunto. Questa tradizione è stata tramandata dai cuntisti, veri e propri eredi degli antichi rapsodi, che declamavano a memoria storie epiche e poemi, spesso tratte dai cicli Carolingi e dai romanzi italiani del Quattro e Cinquecento. Il cunto, ovvero “il racconto”, rappresentava un momento di grande coinvolgimento popolare, con il pubblico che si riuniva in piazze, ville o mercati per ascoltare le narrazioni.

L’evento si inserisce all’interno della manifestazione “Rosalia di Palermo”, organizzata dal Comune di Palermo. L’ingresso è libero, offrendo a tutti l’opportunità di immergersi in questa tradizione culturale e di celebrare insieme la figura di Santa Rosalia.

