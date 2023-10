Ottobre a Marina di Ragusa. Ecco le nuove previsioni meteo

Al mare ad ottobre, ma come in piena estate. Una domenica 15 ottobre da incorniciare per le alte temperature che hanno spinto centinaia di persone a frequentare le spiagge e a fare il bagno approfittando di un caldo sole. Tutti in costume in riva al mare.





Le previsioni di ilmeteo.it rilanciano temperature sopra la media stagionale e dunque ancora caldo.

Lunedì 16 Ottobre: giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo poco nuvoloso, min 15°C, max 27°C. Nel dettaglio: nubi sparse al mattino, ampio soleggiamento al pomeriggio, poche nubi alla sera. Durante la giornata di domani la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 27°C, la minima di 15°C alle ore 7. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Ovest-Nord-Ovest con intensità compresa tra 16 e 21km/h, al pomeriggio moderati da Ovest con intensità tra 19km/h e 24km/h, alla sera deboli da Ovest con intensità tra 8km/h e 14km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 5.3, corrispondente a 764W/mq.



Martedì 17 Ottobre: giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, min 15°C, max 26°C. In particolare avremo cielo sereno al mattino, nuvolosità sparsa al pomeriggio, poche nubi alla sera. Durante la giornata si registrerà una temperatura massima di 26°C alle ore 14, mentre la minima alle ore 3 sarà di 15°C. I venti saranno sia al mattino che al pomeriggio moderati provenienti da Ovest-Sud-Ovest con intensità di circa 24km/h, deboli da Ovest-Sud-Ovest alla sera con intensità tra 10km/h e 18km/h. L'intensità solare più alta sarà alle ore 11 con un valore UV di 4, corrispondente a 664W/mq.