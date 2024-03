Omicidio di Vittoria, l’indagato risponde alle domande. Il movente legato a dissidi personali

Ha risposto alle domande del gip e del pm, Alex Ventura. Ha spiegato i motivi del gesto, legato a dissidi personali con la vittima escludendo la pista legata allo spaccio di droga o ad ambienti malavitosi. E’ durato oltre un’ora e mezza l’interrogatorio in carcere del 29enne che ha ucciso il 27 febbraio a Vittoria, Giovanni Russo 23 anni.

IL MOVENTE

Il movente probabilmente risiederebbe in dissapori che sarebbero iniziati qualche mese fa. I due si sarebbero incrociati per caso proprio la sera del 27. Un battibecco e poi Ventura avrebbe preso un fucile a casa, sarebbe tornato indietro e sparato. Il difensore ha chiesto che non venisse convalidato il fermo perche’ Ventura si e’ consegnato, non opponendosi alla custodia cautelare in carcere e ha chiesto anche la riqualificazione del reato escludendo l’aggravante della premeditazione. L’arma non e’ stata ancora trovata. Nella fuga, l’avrebbe gettata senza ricordare il luogo. Il giudice si e’ riservato.

