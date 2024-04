Omaggio al poeta Giorgio Burrafato. Iniziativa culturale al Centro studi F. Rossitto di Ragusa

Venerdì 26 aprile 2024, alle ore 17:00, presso il Centro Studi “Feliciano Rossitto” in Via Ettore Majorana, 5 a Ragusa, l’UniTre (Università delle Tre Età) di Ragusa, sotto la presidenza di Salvatore Burrafato, organizzerà un incontro culturale per commemorare il poeta Giorgio Burrafato. Questo omaggio letterario e poetico sarà curato dal professore Francesco Licitra.

L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione sinergica del Centro Studi “F. Rossitto”, presieduto da Giorgio Chessari, insieme a diverse organizzazioni, tra cui l’UniTre di Ragusa, Ispica, Modica, Pozzallo, Santa Croce Camerina e Canicattini Bagni, il Comune di Ragusa, CIF, FIDAPA, Rotary Club di Ragusa, Convegni di Cultura-Maria Cristina di Savoia, “Il Pettirosso” Centro Antiviolenza, Società Ragusana di Storia Patria, Associazione Italiana Maestri Cattolici, IntegrOrienta, ANTEAS Ragusa, Feder.S.P.EV., Lions Club Ragusa Host, Inner Wheel, Soroptimist, e la Consulta Femminile Ragusa.

Questo incontro sarà un’opportunità per celebrare il contributo culturale e letterario di Giorgio Burrafato e per riunire la comunità in un momento di riflessione e condivisione.

