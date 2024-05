Nuova perizia tecnica per conoscere lo stato delle palazzine Iacp di Pozzallo

Stavolta è il Comune di Pozzallo a chiederla. L’atto di indirizzo affidato dalla giunta Ammatuna all’ufficio tecnico comunale è proprio quello di ricercare una consulenza specialistica per la verifica delle strutture portanti in cemento armato delle palazzine dei Lotti 12, 13 e 14 di piazza Italia sulle quali pende un’ordinanza del primo cittadino di sgombero. Sgombero che, nonostante i tempi siano abbondantemente scaduti, non è stato ancora attivato. La direttiva del l’esecutivo nasce dalla non conoscenza, ad oggi, della risultante della perizia tecnica preliminare che il commissario straordinario dell’Iacp di Ragusa, Paolo Santoro, ha affidato al docente universitario Fabio Neri lo scorso 6 maggio.

Da allora ad oggi non si conosce il contenuto della perizia del professore Fabio Neri.

Il sindaco Ammatuna già il 4 maggio scorso aveva auspicato, come primo e prioritario obiettivo, l’esclusione del richio crolli in tempi celeri. Tre giorni dopo il commissario Iacp ha ritenuto rispondere che “nelle more il sindaco autonomamente potrà avvalersi del proprio ufficio tecnico o di consulenze specialistiche a completamento di quanto già documentato in materia”. E così il primo cittadino pozzallese, avvalendosi proprio di questo input, e considerando l’urgenza del caso oltre che ad oggi non sarebbero arrivate notizie dall’Iacp, ha dato mandato all’ufficio tecnico del suo Comune di attivarsi per chiedere una consulenza specialistica al fine rivalutare il contenuto dell’ordinanza di sgombero dello scorso mese di aprile ed evitare “inutili conseguenze” sui cittadini che vivono nelle palazzine dei Lotti 12, 13 e 14 di piazzale Italia.

