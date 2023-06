Nuova aggressione a Comiso. Una commerciante la vittima

di Francesca Cabibbo – Ancora violenza nel centro storico di Comiso. Una commerciante è stata aggredita all’interno del suo negozio da una persona, pare un immigrato. È intervenuto il marito che ha difeso la moglie e ha cercato di far andare via l’aggressore. Ne è nata una colluttazione. I due coniugi sono stati soccorsi e medicati in ospedale a Vittoria. Per fortuna solo lievi ferite e tanta paura. La Polizia, che conduce le indagini, potrebbe aver identificato i due aggressori