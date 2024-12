“Novecento: La Voce e il Pianoforte”, sabato a Scicli lettura ad alta voce dell’opera di Alessandro Baricco

Per “Novecento: La Voce e il Pianoforte” sabato alle 21.30 nella chiesa di Santa Teresa sono attesi a Scicli Giuseppe Ferlito ed Enrico La Cognata. Il primo, eccellenza del nostro territorio, darà voce al celebre monologo teatrale, in una lettura appassionata e vibrante, mentre le note dal vivo del pianista Enrico La Cognata evocheranno l’eco di un oceano infinito, di un uomo senza terra, di una musica impossibile da dimenticare. Come l’ha definita lo stesso Baricco, sarà “una lettura ad alta voce”; egli, infatti, non metterà in scena uno spettacolo ma presterà la sua voce alla potenza del testo, mentre il pianoforte non sarà solo accompagnamento ma un’anima che vibra, diventando esso stesso parte della storia.

“Novecento” è la storia di Danny Boodman T.D. Lemon Novecento, il pianista sull’oceano, nato e vissuto su un transatlantico senza mai scendere a terra. Una leggenda, una favola contemporanea che vibra di malinconia, ironia e poesia, raccontata attraverso parole che scorrono come onde e musica che sfiora l’eternità. Un evento unico, magnetico, capace di incantare e portare il pubblico in un viaggio sospeso tra realtà e immaginazione. Un rito collettivo che celebra la parola, la musica e la leggenda di Novecento.

