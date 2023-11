Notte Bianca della Politica: momento unico di riflessione pubblica. Casaleggio ha parlato dell’intelligenza artificiale

Oggi, domenica 12 novembre, si conclude la quarta edizione della Notte Bianca della Politica, un evento che si sta rivelando come un momento unico ed originale di riflessione pubblica sul senso del nostro tempo, delle relazioni politiche, dell’economia e della società. La giornata si apre alle 16.30 con l’attesissima lectio magistralis dell’Ambasciatore del Cile, Ennio Vivaldi, che parlerà del 60° anniversario del Golpe cileno. Vivaldi, ex-rettore dell’Università del Cile, delineerà le condizioni socio-economiche del Cile a cinquant’anni dal colpo di stato militare che pose fine al governo di Salvador Allende.

A seguire, una serie di interventi da parte di Felice Cimatti, Elena Granaglia, Fabrizio Barca e Francesco Raniolo.

Nella giornata di ieri, durante la seconda giornata della Notte Bianca della Politica, ospiti di spicco, tra cui Davide Casaleggio. La giornata è stata caratterizzata dal confronto tra politica e tecnologia. Casaleggio ha presentato il suo saggio “Tu sei rete” e ha partecipato ad un’intervista condotta da Carmelo Schininà, giornalista de La7. Durante l’intervista, Casaleggio ha sottolineato l’importanza del concetto di rete e di sistema complesso, che è stato utilizzato in diversi contesti socio-economici, incluso il movimento Cinque Stelle. Ha anche parlato dell’intelligenza artificiale come una tecnologia che rivoluzionerà completamente l’economia e la politica. Casaleggio ha sottolineato che, sebbene ci siano preoccupazioni riguardo ai problemi che potrebbero derivarne, è ancora prematuro regolamentare efficacemente questa tecnologia. Ha anche evidenziato come l’intelligenza artificiale possa avere effetti positivi sulla politica, semplificando l’accesso a tematiche complesse e fornendo informazioni in tempo reale a un consiglio decisionale. L’intelligenza artificiale applicata alla politica, democrazia diretta e cittadinanza digitale. E’ infatti la scommessa di #camelot, una piattaforma per fare voti e assemblee digitali legalmente riconosciute.

Durante la giornata di ieri, sono stati affrontati anche altri temi di attualità della politica italiana. Vittorio Emanuele Parsi ha presentato il suo libro “Il posto della guerra e il costo della libertà”, mentre il sociologo Mauro Magatti ha discusso del concetto di “Super società”. Un altro tema di grande impatto è stato presentato da Gianfranco Viesti con il suo libro “Contro la secessione dei ricchi”. Viesti, un noto economista e docente all’Università di Bari, ha parlato del processo legislativo che potrebbe portare all’autonomia regionale differenziata, evidenziando le conseguenze non marginali di tale processo.

La Notte Bianca della Politica si conferma dunque come un importante momento di confronto e riflessione su temi di attualità politica ed economica. L’evento ha offerto una piattaforma per approfondire le sfide e le opportunità del nostro tempo, nonché per discutere delle relazioni politiche e delle dinamiche sociali che caratterizzano la nostra società.