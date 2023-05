Exit Poll: a Modica stravince Maria Monisteri

Con oltre il 65% Modica diventerebbe sindaco Maria Monisteri. E' questo il risultato che esce fuori, anche se ufficioso, dall'Exit Poll diffuso da VideoRegione (canale 14 del digitale terrestre, e realizzato in esclusiva per Vr da Noto Sondaggi. La notizia in diretta streaming e in tv nella maratona dedicata alle amministrative 2023. Secondo questi primi rilevamenti non ci sarebbe dunque partita a Modica, la guida della città passerebbe dunque alla Monisteri dopo il periodo di commissariamento. Seguiremo piu' tardi l'evolversi della situazione.