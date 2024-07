“No all’intitolazione dell’aeroporto Malpensa a Berlusconi”. Nasce una petizione su Change.org

Una petizione per evitare che l’aeroporto di Malpensa venga intitolato a Berlusconi. E’ nata una petizione su Change.org, dove si legge: “L’aeroporto di Malpensa rappresenta una porta d’accesso cruciale non solo per la Lombardia, ma per l’intera Italia. Come crocevia per milioni di viaggiatori provenienti da tutto il mondo, esso è un simbolo del nostro paese e della nostra cultura. È per questo motivo che riteniamo inappropriato intitolarlo a una figura così divisiva e controversa come Silvio Berlusconi. Crediamo che un luogo così significativo e rappresentativo per il nostro paese debba essere intitolato a una figura che incarni valori di onestà, integrità e servizio alla comunità. Silvio Berlusconi non rispecchia questi valori, come dimostrato dalle numerose condanne penali ricevute nel corso degli anni”.

Silvio Berlusconi ha avuto moltissimi procedimenti giudiziari, molti dei quali caduti in prescrizione. Nel 2013, Silvio Berlusconi è stato condannato definitivamente a quattro anni di reclusione (ridotti a uno grazie all’indulto) per frode fiscale nel caso Mediaset. Questo crimine ha comportato una significativa evasione di tasse, privando lo Stato di risorse fondamentali.

Caso Ruby: sebbene la condanna iniziale per concussione e prostituzione minorile nel caso Ruby sia stata successivamente annullata, le vicende emerse durante il processo hanno sollevato serie preoccupazioni etiche e morali riguardo al comportamento di Berlusconi.

© Riproduzione riservata