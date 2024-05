Nel segno dell’integrazione multietnica si conclude la 16esima edizione di “Scenica Festival” a Vittoria

La 16esima edizione del “Scenica Festival” si è conclusa ieri sera, lasciando un segno indelebile nel cuore della città di Vittoria. L’evento ha sottolineato l’importanza dell’integrazione e della sostenibilità, animando il centro storico con arte e bellezza per tre fine settimana consecutivi.

Un Festival di arte e integrazione

Il festival ha visto la partecipazione di 33 compagnie internazionali, con più di 60 spettacoli, tra cui 7 prime nazionali e 6 esclusive regionali. Gli spettacoli hanno spaziato dalle performance circensi, teatrali, musicali e di danza, ai laboratori, mostre ed eventi collaterali, coinvolgendo migliaia di spettatori.

Sezione “Raccordi” e collaborazioni

La sezione “Raccordi”, realizzata in collaborazione con i progetti SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) per adulti ordinari, DM/DS e minori stranieri non accompagnati, ha visto la partecipazione di numerosi artisti e associazioni locali, tra cui CSD – Servizi Inclusione, Cooperativa Iride, Cooperativa il Geranio, Cooperativa Area e Diaconia Valdese.

Un momento saliente della sezione è stata l’esibizione del Fulu Miziki Kollektiv, un collettivo di artisti africani che utilizzano strumenti realizzati con materiali riciclati. La loro performance ha rappresentato un esempio virtuoso di dialogo interculturale e sostenibilità.

Eventi per i bambini e famiglie

La giornata conclusiva del festival è stata dedicata ai bambini, con attività come “Nati per leggere”, un programma nazionale di promozione della lettura per famiglie con bambini in età prescolare. Gli spettacoli “A colpi di mantice” e “Carosello a pedali” hanno affascinato i più piccoli, mentre artisti come Peppino Marabita, Agata Leale e Miss Jenny Pavone hanno intrattenuto il pubblico con teatro fisico, bolle di sapone e acrobazie.

Maratona fotografica e conclusione in musica

La “Maratona fotografica”, organizzata dal Circolo fotografico Asa25 in collaborazione con Santa Briganti, ha visto una grande partecipazione. La serata conclusiva è stata animata dalle note vivaci della “Modica Civita Street Band”, che ha salutato il festival tra applausi e sorrisi.

Riflessioni del direttore artistico

Andrea Burrafato, direttore artistico di “Scenica”, ha espresso la sua soddisfazione per il successo dell’edizione: “È stata una edizione molto coinvolgente. Il festival, come un vero vulcano, ha sprigionato energia e bellezza, attraversando luoghi e creando ponti. Grazie a tutti gli ospiti, allo staff instancabile, alle realtà del territorio che ci hanno sostenuto e a tutti gli spettatori che credono nella forza creatrice della bellezza”.

