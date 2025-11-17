In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre, la Fondazione Onda ETS lancia la quinta edizione dell’(H) Open Week, in programma dal 21 al 27 novembre. Una settimana dedicata a sensibilizzazione, prevenzione e supporto concreto, con oltre 200 Ospedali Bollino Rosa e numerosi centri antiviolenza […]
Necrologi: Vincenzo Zocco
17 Nov 2025 18:58
Necrologi: Vincenzo Zocco
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it