Dal 10 settembre 2025 l’Ospedale “Regina Margherita” di Comiso diventa punto di riferimento per la riabilitazione fono-neuro-audio-vestibolare in provincia di Ragusa. L’ASP di Ragusa attiva infatti un nuovo Servizio Multidisciplinare all’avanguardia, pensato per affrontare con competenza e in modo integrato alcune delle problematiche più trascurate ma impattanti per la salute quotidiana: disfagia, alterazioni della voce […]
Necrologi: Salvatore Tumino
05 Set 2025 12:06
Necrologi: Salvatore Tumino
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it