Un possibile nuovo fronte delle malattie infettive arriva dal mondo marino e apre interrogativi importanti sulla salute umana. A rilanciare l’allerta è l’infettivologo Matteo Bassetti, che su X ha commentato uno studio pubblicato sulla rivista Nature Microbiology, secondo cui per la prima volta un virus di origine marina avrebbe mostrato un possibile salto di specie […]
Necrologi: Nunziata Cilia
11 Apr 2026 09:13
Necrologi: Nunziata Cilia
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it