Gli Stati Uniti stanno seguendo con attenzione un tema delicato: la Food and Drug Administration (FDA) sta infatti valutando la possibilità che alcune morti tra bambini possano essere in qualche modo collegate alla vaccinazione contro il COVID-19. Non ci sono conferme dirette ma le autorità sanitarie americane stanno valutando la possibile correlazione. Va ricordato, ad […]
Necrologi: Giovanni Nigro
29 Nov 2025 08:57
