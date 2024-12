Nave cargo turca bloccata a Pozzallo: mancata sicurezza a bordo

Una nave cargo battente bandiera turca, costruita nel 1989 e con una stazza di circa 3500 tonnellate, lunga quasi 100 metri, è stata sottoposta a fermo amministrativo dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo. L’operazione è stata effettuata il 30 dicembre. Nel corso di una ispezione effettuata dal nucleo specializzato ‘Port State Control’ della Capitaneria di Porto di Pozzallo sono state rilevate tredici irregolarità tra cui la non conformità in materia di prevenzione e gestione degli incendi e sicurezza generale a bordo. La nave resterà boccata al porto di Pozzallo fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e al via libera che potrà essere dato a seguito di nuova ispezione.

Risultati complessivi del 2024

Nel 2024, la Capitaneria di Pozzallo ha ispezionato 23 navi. Di queste, 5 sono state sottoposte a fermo amministrativo per carenze relative alla sicurezza in navigazione, condizioni di lavoro dell’equipaggio e tutela ambientale.

