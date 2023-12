Natale 2023 più caro. Saranno di più le famiglie che non faranno alcun regalo

ll Natale che ci stiamo apprestando a vivere sarà più caro rispetto quello dell’anno scorso. Previsto infatti un amento medio dei prezzi del 10,2%. E quanto emerge dall’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, che, come ogni anno, ha aggiornato il monitoraggio dei costi dei prodotti tipici del periodo: dai regali agli addobbi, dagli alberi di Natale alle pietanze più tradizionali.

Nonostante tali rincari e malgrado molte famiglie si trovino ancora in situazioni di difficoltà economica, prosegue Federconsumatori, gli italiani non rinunceranno del tutto ai regali di Natale, specialmente quelli

per i più piccoli. Secondo le prime stime, la spesa media a persona, tra chi effettuerà acquisti, sarà di 169 euro (dato pressoché invariato rispetto allo scorso anno).

Circa il 68% di chi ha effettuato acquisti in occasione del Black Friday lo ha fatto anticipando lo shopping natalizio e approfittando degli sconti, specialmente per i regali più costosi. Canale preferenziale per acquistare i regali è l’e-commerce, privilegiato dal 72% degli acquirenti più giovani, seguito dai negozi della propria città.

È interessante notare, però, che rispetto al 2022 la percentuale di cittadini che non farà alcun regalo cresce al +7,2%.