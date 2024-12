Nasce al Liceo Classico Umberto I di Ragusa il progetto “Mimesi”: un ponte tra teatro e cultura classica

Gli studenti del Liceo Classico Umberto I di Ragusa avranno l’opportunità di immergersi nel mondo del teatro grazie al progetto “Mimesi”, un potenziamento curricolare che intreccia l’arte teatrale con la valorizzazione della cultura classica. Questo ambizioso percorso, ideato dall’Istituto Comprensivo “Vico-Umberto I-Gagliardi”, punta a innovare l’offerta formativa attraverso un approccio interdisciplinare che coniuga tradizione e modernità.

Un percorso educativo tra teoria e pratica

Il progetto “Mimesi” offre un ricco ventaglio di attività che spazia dalla teoria alla pratica, con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al teatro come forma di espressione, crescita personale e cittadinanza attiva.

Le principali attività previste includono:

Studio della storia del teatro e della drammaturgia, esplorando i grandi autori e le opere classiche; laboratori pratici, con focus su recitazione, scenografia e tecniche di messa in scena; digitalizzazione del patrimonio culturale, per integrare le nuove tecnologie nella valorizzazione delle arti; incontri con professionisti del settore teatrale, per entrare in contatto diretto con esperienze e testimonianze reali; partecipazione a matinée e spettacoli teatrali, vivendo il teatro non solo come spettatori, ma anche come futuri protagonisti.

Obiettivi formativi: tra tradizione e innovazione

Il progetto si propone di riscoprire la cultura classica attraverso una lente moderna, fornendo agli studenti strumenti utili per affrontare contesti interdisciplinari e per proseguire studi umanistici o artistici.

Tra gli obiettivi principali del progetto: valorizzare il patrimonio culturale locale e nazionale, rendendo gli studenti consapevoli della ricchezza della tradizione teatrale; sviluppare competenze trasversali, come creatività, comunicazione e capacità di lavorare in gruppo; coltivare il pensiero critico, fondamentale per comprendere e interpretare le sfide culturali e sociali contemporanee; incoraggiare i giovani a diventare protagonisti della scena culturale, tanto a livello locale quanto nazionale.

Un ponte tra scuola e territorio

L’Istituto Comprensivo “Vico-Umberto I-Gagliardi” conferma la sua capacità di creare ponti tra scuola e territorio, favorendo il dialogo tra formazione scolastica e realtà culturale. Attraverso “Mimesi”, gli studenti potranno non solo approfondire la bellezza della cultura classica, ma anche contribuire attivamente alla promozione del patrimonio culturale, dimostrando come tradizione e innovazione possano convivere in armonia.

© Riproduzione riservata