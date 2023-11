Mozione di sfiducia al sindaco Aiello: c’è la proposta. Incerti i 5 Stelle

Vittoria, l’opposizione prepara la mozione di sfiducia al sindaco Francesco Aiello.

Quattordici consiglieri comunali preparano la mozione di sfiducia al sindaco Francesco Aiello. I consiglieri di opposizione e i cinque consiglieri della ex maggioranza che hanno preso le distanze dalla coalizione che sostiene il sindaco Francesco Aiello hanno deciso di presentare una mozione per “sfiduciare” l’attuale primo cittadino.

Sulla mozione ci sarebbe la convergenza di 14 consiglieri comunali. Le motivazioni sarebbero legate alla mancata attuazione del programma, ai numerosi rilievi mossi dagli ispettori regionali per presunte irregolarità e illegittimità nell’azione amministrativa, ma anche ai vari avvisi di garanzia che sarebbero già arrivati a Palazzo Iacono.

I 5 Stelle non hanno aderito. Il loro voto è determinante

Non ha aderito finora il movimento 5 Stelle che, pur essendo una forza di opposizione in consiglio comunale, non ha preso parte – finora – al percorso per la sfiducia. Un voto determinante, quello dei 5 Stelle, poiché per votare la sfiducia servono i due terzi dei consiglieri comunali, esattamente quindici. Per l’esito finale il voto della consigliera Valentina Argentino è quindi determinante.

Lunedì si è riunita l’assemblea degli iscritti, con la neo- coordinatrice cittadina Rosanna Fidone. Erano presenti anche il deputato nazionale Filippo Scerra, la deputata regionale Stefania Campo, il coordinatore provinciale Federico Piccitto. Nessuna decisione sulla sfiducia. Gli iscritti del movimento 5 Stelle hanno deciso che esamineranno in futuro la mozione di sfiducia, quando questa sarà pronta, sarà presentata e sarà messa formalmente all’ordine del giorno al consiglio comunale.

I 5 Stelle hanno quindi deciso di non partecipare alle riunioni che si stanno tenendo in questi giorni per preparare la mozione di sfiducia. In questa prima fase si tirano fuori. La loro decisione arriverà solo successivamente.

La coordinatrice Rosanna Fidone: “Leggeremo la mozione e decideremo con tutti gli iscritti”

“La valutazione spetterà a tutti i 35 iscritti – spiega la coordinatrice Rosanna Fidone – in maniera democratica e rispettosa dell’opinione di tutti. Non siamo certi che ci siano effettivamente quattordici firme già pronte, un documento già pronto. Quando ciò accadrà valuteremo e faremo conoscere la nostra decisione. Una cosa è certa: il movimento 5 Stelle è all’opposizione, è sempre stato all’opposizione e ci rimarrà”.

Stanno circolando le voci più disparate sulla nostra posizione – spiega la consigliera comunale Valentina Argentino – All’unanimità abbiamo deciso di non partecipare, per ora, alle riunioni

La nostra posizione è chiara e netta: ci esprimeremo. Dopo un’attenta valutazione, quando ci sarà una mozione di sfiducia presentata ufficialmente in consiglio comunale. All’interno del gruppo non abbiamo ancora valutato né l’una, né l’altra posizione. Abbiamo detto con chiarezza: fateci leggere la mozione. Dopo averla letta insieme a tutti gli iscritti assumeremo tutti insieme una decisione. Al momento, non mi risulta che ci sia una mozione già scritta con 14 firme – non mi risulta che il nostro voto sia quello determinante”.

Intanto, è stato completato, nei giorni scorsi, l’organigramma del movimento 5 Stelle.

Accanto alla coordinatrice Rosanna Fidone, ci sarà il vice coordinatore Piero Gurrieri (già candidato sindaco nelle elezioni del 2021). Nel coordinamento ci sono anche il referente per i progetti, Antonio Cassarino e il referente per i giovani, Massimiliano Sallemi. Il coordinamento sarà completato nelle prossime settimane.