Mostra di Lucia Ragusa al “Brancati” di Scicli ad un anno dalla sua morte

Inaugurazione domani sera, alle 19, nella sede di via Aleardi del movimento culturale Vitaliano Brancati in occasione dell’apertura delle feste natalizie e di fine anno. In mostra gli oli e gli acquarelli della pittrice Lucia Ragusa in un’esposizione spalmata nell’arco di un mese. La mostra, infatti, chiuderà il 21 gennaio. Una selezione di opere- oli e pastelli- per ricordare l’artista scomparsa l’anno scorso, proprio nel mese di dicembre. Fortemente legata a Scicli e al Gruppo di pittori che operano nella nostra città, Lucia Ragusa è stata anche docente di scultura e decorazione presso l’ABADIR – Accademia di Belle Arti e Restauro di Catania. Di lei hanno scritto diversi storici e critici d’arte tra cui Arnaldo Romani Brizzi, Franco Sarnari, Rosanna Ricci, Paolo Giansiracusa, Giuseppina Radice, Elisa Mandarà, Tina Causarano.

Presenterà la mostra il critico d’arte Paolo Nifosì. Lucia Ragusa era una pittrice, scultrice e mosaicista, nata a Catania dove ha vissuto e ha avuto uno studio artistico. Ha studiato pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Catania e di Ravenna. In seguito si è specializzata in restauro a Firenze presso Palazzo Spinelli. Ha collezionato esposizioni personali e collettive, nazionali e internazionali. Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private.

© Riproduzione riservata