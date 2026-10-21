Modica, scontro auto-moto al Mauto: diciottenne in elisoccorso a Catania

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Un diciottenne è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è operativo un trauma center, dopo un violento incidente avvenuto a Modica tra un’auto e una moto.

Lo scontro si è verificato nel primo pomeriggio in contrada Mauto, poco distante dal viadotto “Nino Avola”. Sono entrati in collisione una Renault e un motociclo. L’auto era guidata da un giovane di 27 anni; alla guida della moto c’era il diciottenne. Entrambi i feriti sono modicani.

L’urto è stato violento e, per cause ancora in corso di accertamento, ha messo a serio rischio la vita dei due occupanti dei mezzi, che si sono scontrati mentre percorrevano la strada che porta al Mauto.

A rilevare l’incidente gli agenti della Polizia Locale, mentre i soccorsi sanitari sono stati prestati dall’equipe del 118, che ha trasferito il ventisettenne al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica per le cure del caso. Più serie sono state considerate le condizioni del diciottenne, per il quale si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso.

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