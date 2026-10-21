Modica, non ce l’ha fatta il ragazzo dello scontro al Mauto: è morto durante il trasporto

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Non ce l’ha fatta Stefano Gradanti, frequentava l’Istituto Archimede di Modica, il giovane rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi nello scontro tra un’auto e uno scooter in contrada Mauto, a pochi passi da Modica Alta. Il giovane, trasferito in elisoccorso al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania, è morto durante il trasporto in elisoccorso.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo aveva appena 16 anni. Era alla guida dello scooter che si è scontrato frontalmente con una Renault condotta da un uomo di 27 anni, anche lui residente a Modica, a sua volta trasportato in ospedale.

Le condizioni del giovane erano apparse subito disperate: i sanitari del 118, giunti sul posto, avevano chiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasferirlo d’urgenza a Catania. Nonostante gli sforzi dei medici, per lui non c’è stato nulla da fare. Sulla dinamica dello scontro sono in corso gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto. La notizia della morte del ragazzo ha gettato nello sconforto l’intera comunità modicana.

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