Modica ospita “Dorotea Reloaded”, la collezione della principessa Statella. Gli eventi del fine settimana

“Dorotea reloaded”: si chiama così l’evnto unico che esplora il guardaroba della nobildonna Dorotea Statella, una delle più antiche famiglie della nobiltà siciliana. L’evento si terrà presso la storica Villa Spaccaforno a Modica domenica 23 luglio, dalle ore 18. La collezione di abiti di Dorotea è stata donata negli anni Novanta alla Galleria del Costume di Palazzo Pitti a Firenze dagli eredi degli Statella di Modica. Gli abiti della collezione mostrano la ricchezza e la raffinatezza dello stile della nobiltà siciliana del tempo, con tagli e confezionamenti su misura che rispecchiavano i codici stilistici dell’epoca.

Per l’evento “Dorotea reloaded”, un abito della collezione è stato rivisitato e reinterpretato in chiave contemporanea da studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania, guidati da Vittorio Vicari, docente di Storia della moda, e Simona Di Stefano, con la collaborazione di Angela Chiara Cernuto, una couturier esperta. Ogni studente ha dato una propria interpretazione personale all’abito di Dorotea, utilizzando tecniche di ricamo e stampa, sia analogiche che digitali, su tessuto. Inoltre, in collaborazione con Laura Mercurio, docente di Design del gioiello e dell’accessorio, sono state realizzate diverse reinterpretazioni contemporanee di monili e borse del XVIII secolo.

Durante la serata di esposizione a Villa Spaccaforno, saranno esposti gli abiti, bustini, corsetti, gioielli e accessori creati dagli allievi, insieme ai bozzetti originali dell’abito di Dorotea, conservato a Palazzo Pitti. Prima della mostra, ci sarà un seminario di studi che fornirà informazioni sul Fondo Statella conservato dall’Archivio di Stato di Ragusa e sulle carte private custodite dall’erede, il barone Franzo Bruno Statella di Spaccaforno.

GLI ALTRI EVENTI DA NON PERDERE NEL FINE SETTIMANA

Sabato 22 luglio: Stefania Aphel Barzini, atrio comunale Palazzo San Domenico, ore 21.00: ‘La mia casa è un’Isola’ omaggio a Rosa Balestrieri, presenta Saro Distefano. Sul palco la cantante e chitarrista Fiammetta Poidomani a riproporre brani di Balestrieri.

Domenica 23 luglio: Walter Veltroni ‘Buonvino tra amore e morte’, saclinata di San Giovanni, ore 21.00.