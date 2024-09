Modica, dopo 57 anni Caffé dell’Arte trasferisce l’insegna alla Sorda. Al suo posto un ristorante

Spenta sabato sera a Modica l’insegna del Caffé dell’Arte, dal 1967 in una delle zone centrali del corso Umberto, quasi a ridosso della chiesa di San Pietro. Non è una chiusura definitiva, ma un trasferimento dell’attività nel quartiere Sorda, pare causata soprattutto dall’enorme richiesta del canone di affitto in sede di rinnovo.

L’annuncio con un post sui social



In un post sui social, la famiglia del maestro cioccolatiere Ignazio Iacono, scrive che “questo luogo rappresenterà sempre per noi un pezzo importante di vita e qui lasceremo parte del nostro cuore, ma siamo altresì pronti ed entusiasti di intraprendere un nuovo bellissimo capitolo della nostra storia lavorativa e personale. Il Caffè dell’Arte continuerà ad esistere, la storia prosegue, semplicemente da un’altra parte. Vi accoglierà un locale molto più grande, bello, funzionale, ogni dettaglio è stato studiato nei minimi particolari dai nostri meravigliosi architetti Elisa e Andrea di @rocciamadre, i quali hanno saputo interpretare con grande maestria il nostro desiderio di nuovo mantenendo intatta la tradizione e la storia che ci contraddistinguono. Adesso ci prendiamo qualche settimana di riposo, ricarichiamo le batterie, facciamo le valigie e presto saremo pronti per iniziare questa nuova avventura!”

La chiusura dei locali dovrebbe avere tempi limitati. Si parla, infatti, della prossima riapertura a firma di un rinomato ristorante.

© Riproduzione riservata