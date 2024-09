Modica: aveva l’obbligo di restare in casa ma è stato trovato in giro con altri pregiudicati, arrestato

Un giovane di 26 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto a sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è stato arrestato dalla polizia di Modica per evasione, dopo essere stato sorpreso fuori dalla propria abitazione. Il ragazzo era sotto sorveglianza per una rapina commessa ai danni di un anziano. Era stato arrestato appena una settimana prima.

L’uomo non era in casa

Durante i controlli serali e notturni, il giovane non è stato trovato presso il proprio domicilio, violando così l’obbligo di permanenza in casa imposto dalla sorveglianza speciale. Gli agenti si sono messi alla sua ricerca e lo hanno rintracciato in una stradina appartata del centro storico in compagnia di altri pregiudicati. Alla vista delle forze dell’ordine, il 26enne ha tentato di fuggire, ma è stato rapidamente fermato dopo un breve inseguimento a piedi.

Considerata la violazione della misura restrittiva, è stato nuovamente arrestato in flagranza di reato per evasione e posto ai domiciliari.

