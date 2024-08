Modica: acqua come un geyser da una conduttura appena riparata. La segnalazione

A distanza di poche settimane dell’ ennesima riparazione , in via Risorgimento 6 a Modica la situazione è tornata ancor peggio di prima. La segnalazione ci arriva da un nostro lettore. L’acqua è fuoriuscita prima lentamente e poi in un getto d’acqua altissimo da una condotta gia riparata e un’altra perdita si é formata nella stessa via a circa 30 metri.

Il nostro lettore segnala di aver chiamato più volte i vigili urbani di Modica in quanto gli uffici interessati non rispondono: “Cosa dire di fronte a queste situazioni continue? Il cittadino si impegna a segnalare tempestivamente ma non ha un riscontro positivo con gli enti preposti”.

