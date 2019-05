Migliorano le condizioni climatiche. Temperature però ancora sotto le medie stagionali - Ragusa Oggi

Migliorano le condizioni climatiche. Temperature però ancora sotto le medie stagionali

La Sicilia sta vivendo in questi giorni una fase tutto sommato tranquilla caratterizzata da giornate discrete con nubi sparse e ampi sprazzi di sereno in un contesto termico ancora inferiore alle medie stagionali.

ANALISI

Una delle principali cause di queste reiterate anomalie termiche negative è la presenza di un flusso zonale (flusso di correnti che va ovest verso est) particolarmente basso.

A pagarne le spese al momento è sopratutto il nord-Italia interessato da una serie diperturbazioni atlantiche che stanno penalizzando il tempo su parecchie regione con rovesci e temporali frequenti. Anche lunedì, una circolazione depressionaria ancora presente sulle nostre regioni centro-settentrionali sarà in grado di richiamare un modesto flusso di correnti umide da sud, influenzando, seppur marginalmente, il tempo anche sulla nostra isola. Successivamente l’alta pressione proverà a mettere una pezza, provando a ristabilire condizioni di sostanziale bel tempo lasciando aperto comunque un canale di correnti occidentali in quota che contribuirà a mantenere il profilo termico su valori inferiori alle medie stagionali.

Lunedì 20 maggio: Fra la notte e il primo mattino molte nubi ovunque con possibili fenomeni sul settore occidentale. Durante la mattinata migliora ad ovest mentre sarà in aumento l’instabilità sul settore orientale con fenomeni sparsi. Migliora durante il pomeriggio con piogge isolate a ridosso dei rilievi per lo più su Etna, Iblei e Madonie. Le temperature massime saranno generalmente stazionarie, in lieve calo le minime, mentre i venti soffieranno da ovest/nord-ovest sul Canale di Sicilia, sud-occidentali altrove con brezze lungo le coste. Mari generalmente mossi.

Martedì 21 maggio: al primo mattino avremo nubi basse e locali banchi di nebbia sul settore occidentale, in rapido diradamento durante le prime ore del giorno. La giornata proseguirà all’insegna del bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Le temperature saranno in lieve aumento mentre i venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali con brezze lungo le coste. Mari generalmente mossi, localmente molto mossi il Tirreno al largo.

Mercoledì 22 maggio: avremo condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso con possibili piogge dapprima sul settore occidentale in successiva estensione a tutto il settore centro-settentrionale fino al nord del catanese. Asciutto altrove ad esclusione degli Iblei dove saranno possibili isolati piovaschi. Le temperature saranno in lieve calo mentre i venti soffieranno deboli di direzione variabile con brezze lungo le coste. Mari poco mossi.

