Meteo: settimana di Ferragosto tra caldo intenso e temporali sparsi. Probabili novità dal 17

L’ondata di calore proveniente dall’Africa ha raggiunto il suo apice su gran parte dell’Europa, con temperature estremamente elevate che stanno interessando anche l’Italia. Secondo Andrea Bonina, meteorologo di 3bmeteo.com, l’attuale situazione è dovuta al rafforzamento di un promontorio subtropicale che ha spinto masse d’aria calda dal Nord Africa verso il continente europeo. In Italia, temperature record sono state registrate con picchi di 41°C a Firenze, oltre 40°C in Sardegna e nelle valli umbro-marchigiane, e temperature altrettanto elevate in diverse altre regioni del paese.

Un’ondata di caldo che ha investito l’Europa

Questa ondata di caldo non ha colpito solo l’Italia, ma ha raggiunto anche altri paesi europei. In Francia, sono stati registrati 43°C in alcune località, mentre alle Isole Svalbard, nell’Artico norvegese, le temperature hanno superato i 20°C, un record assoluto per il mese di agosto.

Nei prossimi giorni, nonostante una lieve attenuazione delle temperature, il caldo intenso continuerà a dominare il panorama meteorologico italiano, con temperature ancora superiori alle medie stagionali e notti tropicali nelle principali città e lungo le coste. Tuttavia, sono possibili brevi temporali pomeridiani sui rilievi montuosi come le Alpi, Prealpi e l’Appennino.

Dopo Ferragosto, le condizioni potrebbero cambiare grazie all’influenza crescente di correnti atlantiche, che potrebbero portare un abbassamento delle temperature e un aumento dell’instabilità atmosferica, in particolare nel Centro-Nord. Questo potrebbe segnare la fine dell’ondata di calore africano, ma ulteriori conferme saranno necessarie nei prossimi giorni per definire con precisione tempistiche ed effetti.

© Riproduzione riservata