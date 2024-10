McDonald’s apre al porto di Marina di Ragusa e a Pozzallo. Modica resta a guardare

McDonald’s aprirà al Porto Turistico di Marina di Ragusa. E’ la novità del momento che corre già da qualche settimana sulla bocca di tutti. Ma non è l’unica novità, ha annunciato anche l’apertura di un proprio punto anche a Pozzallo, in via Australia dove è prevista l’inaugurazione già per dicembre prossimo. Tempi un po’ piu’ lunghi, invece, a porto di Marina di Ragusa dove la grande catena di fast food arriverà in uno dei locali dell’area portuale dove ci sono anche gli altri locali. Ciò arricchirà l’offerta ulteriormente e non solo durante la stagione estiva. In ogni caso l’apertura è prevista per i prossimi mesi, in tempo utile per la stagione estiva. Resta a guardare, almeno al momento, Modica, dove il Mc Donald’s voleva aprire ma dove aspetti burocratici hanno tardato l’avvio delle procedure. Nel frattempo ci si è spostati su Marina di Ragusa e Pozzallo. E a proposito di novità, presto ce ne sarà una che riguarderà Ragusa.



E’ possibile inviare le candidature già per Pozzallo

McDonald’s e sta cercando personale per l’avvio delle attività a Pozzallo e sulla pagina social del punto vendita di Ragusa è comparso anche l’annuncio delle candidature. Chi fosse interessato a candidarsi per una posizione lavorativa può inviare il proprio curriculum via email all’indirizzo pozzallomcdonalds@gmail.com. L’espansione a Pozzallo è stata promossa dai titolari del ristorante McDonald’s di Ragusa, che vedono nella città marinara un’opportunità interessante, anche per il flusso turistico proveniente da Malta.

