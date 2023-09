Massacrato di botte per uno sguardo di troppo: denunciato il giovane che ha aggredito il coetaneo

Aveva pestato un giovane di 18 anni, suo coetaneo, per uno sguardo di troppo alla sua fidanzata. Il video, poi, aveva fatto il giro delle chat e indignato tutti. L’episodio è noto: un giovane di 18 anni ha pestato un suo coetaneo all’interno di un distributore di bevante h24 di Vittoria. La giovane vittima è stata successivamente ricoverata in ospedale con un trauma cranico e un trauma contusivo alla zona occipitale a seguito dei calci e dei pugni subiti. Una violenza inaudita che ha scosso non solo Vittoria, ma tutta la provincia di Ragusa.

LA LITE E L’AGGRESSIONE

La discussione, nata per un presunto sguardo di troppo, è rapidamente sfociata in violenza fisica, con l’aggressore che ha colpito brutalmente la vittima, facendola cadere a terra e continuando a colpirla anche quando era priva di sensi. Uno degli amici ha filmato l’aggressione con il proprio telefono cellulare e ha condiviso il video sui social.

LA DENUNCIA

Dopo essere stato curato in ospedale, il giovane ha denunciato l’aggressione alla polizia. Grazie anche ai filmati, la polizia è riuscita in brevissimo tempo a risalire al nome del giovane aggressore. E’ stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni, con l’aggravante dei futili motivi e per aver commesso il fatto in un luogo pubblico.