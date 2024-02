Maltempo a Ragusa: scatta allarme arancione. Attivata la Protezione Civile

La protezione civile ha diramato l’allerta arancione per temporali e burrasche per oggi in Sicilia nelle province di Palermo, Messina, Agrigento, Catania, Ragusa e Siracusa. Allerta gialla nella provincia di Trapani. Si prevedono anche pomeriggio precipitazioni intense, possibili grandinate e venti forti dai quadranti settentrionali. Sono previste anche mareggiate sotto costa.

Attivato il Presidio territoriale di Protezione Civile di Ragusa

Visto il bollettino SORIS n.24055 del 24 febbraio 2024 con il quale si prevedono precipitazioni, da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale e possibili grandinate, oltre a forti raffiche di vento dai quadranti settentrionali dalla mattina di domenica 25 febbraio 2024, e per le successive 18-24 ore è stato attivato fino alle ore 24 di domenica 25 febbraio il Presidio Territoriale per il monitoraggio dei punti critici individuati nel Piano Comunale di Protezione Civile.

Il Presidio sarà garantito dal personale dell’Ufficio di Protezione Civile Comunale, dal personale reperibile dell’Ente, dal Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, F.I.V.E. ODV PC, dall’ Organizzazione volontari di Protezione Civile e da 837 ODV Gruppo operativo Emergenza.

