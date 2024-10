L’ufficio postale di Chiaramonte sarà “mobile” in piazza Duomo. La sede di Corso Europa sottoposta a lavori

L’ufficio postale di Chiaramonte Gulfi, a partire da mercoledì 16 ottobre, sarà sottoposto ad alcuni lavori di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e l’accoglienza. Durante il periodo dei lavori, sarà garantita la continuità operativa grazie a un ufficio postale mobile situato in piazza Duomo, aperto dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

La sede di corso Europa inclusa nel progetto “Polis”

La sede di corso Europa è inclusa nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste Italiane volta a facilitare l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15.000 abitanti, promuovendo la coesione sociale ed economica e riducendo il divario digitale. L’ammodernamento dell’ufficio postale preparerà lo spazio per attività innovative, integrando canali fisici e digitali.

Oltre ai tradizionali servizi INPS per i pensionati, come il cedolino della pensione e la certificazione unica, i cittadini potranno in futuro accedere a numerosi servizi della Pubblica Amministrazione, tra cui il rilascio di carta d’identità elettronica, passaporti, certificati anagrafici e altro. La conclusione dei lavori è prevista per la prima metà di novembre, quando l’ufficio postale di corso Europa tornerà operativo con i consueti orari.

