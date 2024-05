Lite tra giovani e spuntano i coltelli: è accaduto a Ragusa, nella zona del “Marsala”

Una lite in prossimità della scuola Crispi a Ragusa, in via Vittorio Emanuele Orlando. Una discussione a seguito della quale i protagonisti sarebbero passati alle vie di fatto. Al culmine della lite sono spuntati i coltelli e uno dei ragazzi è rimasto ferito.

A quanto al momento è dato sapere, il giovane è stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II e non correrebbe pericolo di vita. Sul posto i militari dell’Arma dei carabinieri e il personale del 118. Ancora non sono noti altri dettagli

© Riproduzione riservata