Lite davanti alla chiesa dell’Annunziata di Ispica: un giovane ferito con una mannaia

Al culmine di un diverbio uno dei due si allontana e prende dal sottosella dello scooter una mannaia. Torna dal ragazzo con il quale stava litigando e lo ferisce gravemente a un braccio. E’ accaduto ieri sera a Ispica, davanti alla chiesa dell’Annunziata, una lite tra due ventenni, entrambi conosciuti dalle forze dell’ordine.

Il ferito ha avuto 30 giorni di prognosi

Il ferito è stato soccorso e portato all’ospedale Baglieri – Maggiore di Modica; 30 giorni la prognosi. L’altro ragazzo è stato identificato dai carabinieri della Compagnia di Modica e del Nucleo operativo che ieri sera erano in servizio di controllo del territorio anche per le elezioni in corso: per lui una denuncia per lesioni gravi e aggravate.

