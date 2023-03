Le “notti” di Elena Strada al Teatro Naselli di Comiso

Sarà lo spettacolo “Notti” di Elena Strada in scena venerdì 17 marzo alle ore 21.00 a chiudere la rassegna “Venerdì Contemporaneo” al Teatro Naselli di Comiso. Partendo da “Le notti bianche” di Dostoevskij e passando attraverso “Amore liquido” di Bauman, Elena Strada sviluppa una drammaturgia originale che si interroga sulla dimensione nell’oggi di quell’assoluto e fragile sentimento chiamato “amore”.

Sul palcoscenico ci saranno Elena Strada, Ruggero Franceschini e Alberto Baraghini, tre attori/autori di una narrazione che si sdoppia, crea parallelismi, seconde dimensioni, labirinti, per poi infrangersi. La regia dinamica di Rajeev Badhan fa dialogare tra loro teatro, video, video live e una recitazione desaturata, per uno spettacolo visionario che intreccia più livelli visivi e temporali nella ricerca di un senso profondo delle relazioni ai nostri tempi. L’Amore cercato, indagato, interrogato.

NOTTI, UNO SPETTACOLO ISPIRATO A DOSTOEVSKIJ

“Notti” è uno spettacolo moderno che prende spunto da “Le notti bianche” di Dostoevskij, un’opera scritta quasi 200 anni fa, e che invita a scrutarsi, a porsi quesiti e a ricercare risposte. Può la liquidità della nostra epoca influire anche sui sentimenti più forti e apparentemente solidi? Il concetto di amore ha un denominatore comune? Amore e libertà sono un binomio incompatibile?

Confronto tra temi e tempi, generazioni e tecnologie, espressioni ed espressività, per una ricerca dei linguaggi che SlowMachine, che produce lo spettacolo, porta avanti come progetto artistico animato da un gioco di contaminazione tra le arti. Così come un dialogo tra le arti è quello che ha contraddistinto questa rassegna rivolta al teatro contemporaneo, che ha visto riempirsi gli spazi del Teatro Naselli, e affiancare alle rappresentazioni teatrali, musica, dj set e buon cibo. Dopo lo spettacolo teatrale, la serata continuerà nel foyer del Teatro con il “The After Show – music & tapas”, buon cibo e ottima musica con “Banana Shake” protagonisti di questo ultimo appuntamento.

UN PROGETTO ARTISTICO DEDICATO ALLA CONTEMPORANEITA’

“Questo nuovo progetto artistico dedicato alla contemporaneità, giovane e dinamico – spiega il direttore artistico Alessandro Di Salvo – si è declinato in un linguaggio moderno, vivace e attuale. Un Teatro multifunzionale capace di accogliere interessi e passioni che riescono a legare diverse generazioni”. La rassegna “Venerdì Contemporaneo” al Teatro Naselli ha il patrocinio dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. Inizio spettacoli alle ore 21.00, inizio dj set e cena dalle ore 22.30 circa. È possibile scegliere la formula che si preferisce tra solo spettacolo, spettacolo più dj set e cena. Per informazioni e per rimanere aggiornati su tutte le iniziative del Teatro Naselli di Comiso, è possibile seguire le pagine social ufficiali o visitare il sito www.spazionaselli.it dove è possibile acquistare i biglietti online.